Così un poliziotto, da solo, calma la folla dei No Vax davanti a Palazzo Chigi (Di sabato 9 ottobre 2021) Due mondi a confronto. Da un lato la coda del corteo No Vax: "Complici, criminali, giocate con la salute dei nostri figli". Dall'altra un unico poliziotto a colloquio: "Invocate tanto democrazia e libertà. E poi fate una manifestazione violenta?". E avanti Così, per una decina di minuti. La piccola folla attorno a Palazzo Chigi, al di là dei posti di blocco, è stata un autentico distaccamento dei No pass al centro delle proteste. Obiettivo: inveire contro la polizia "della dittatura sanitaria", ogni volta che una volante lasciava piazza Colonna. La situazione si è accesa quando il vento ha spinto i fumi dei lacrimogeni oltre il corteo. E allora l'attacco verbale alle transenne - "Meschini, giocate sporco mentre noi siamo pacificamente qui con i bambini" - , sostenuto da un unico rappresentante ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Due mondi a confronto. Da un lato la coda del corteo No Vax: "Complici, criminali, giocate con la salute dei nostri figli". Dall'altra un unicoa colloquio: "Invocate tanto democrazia e libertà. E poi fate una manifestazione violenta?". E avanti, per una decina di minuti. La piccolaattorno a, al di là dei posti di blocco, è stata un autentico distaccamento dei No pass al centro delle proteste. Obiettivo: inveire contro la polizia "della dittatura sanitaria", ogni volta che una volante lasciava piazza Colonna. La situazione si è accesa quando il vento ha spinto i fumi dei lacrimogeni oltre il corteo. E allora l'attacco verbale alle transenne - "Meschini, giocate sporco mentre noi siamo pacificamente qui con i bambini" - , sostenuto da un unico rappresentante ...

Advertising

ElMy19725949 : Be'direi un poliziotto unico. .......Non se ne vedono così ormai è dappertutto ????????#CanYaman - frolIino : spero tutti quelli che dicono “se vi comportereste come sangwoo statemi proprio lontani ??” siano gli stessi che sim… - RenzoRavotti : @DiMarzio Ma quello del calcio al poliziotto e che non è in causa con il Milan, ma con Elliott? ?? ?? ?? Spero almeno… - Gasperiniano : Pensieri su #SquidGames: molto carino,non così splatter come speravo, tanti piccoli dettagli fatti bene. Troppo inc… - Ary1797 : RT @LittleLadyTerry: Mi ferma un poliziotto. Mi chiede un documento, gli do la patente, nel portacarte c'è patente sia vecchia che nuova, g… -

Ultime Notizie dalla rete : Così poliziotto Agrigento, comandante della Polizia sceglie il volontariato al posto della pensione | "Porto il cambiamento nel mio piccolo" E così ogni mattina si alza e va ad innaffiare le aiuole dei giardini pubblici o a raccogliere i ... Non solo ex poliziotto e volontario, Calogero Latino è anche marito, padre e nonno. Assunto nel 1980 ...

Flood, la recensione: la Svezia retrofuturista di Simon Stålenhag diventa inquietante La vecchia tecnologia, un tempo così promettente, è ora vista come una minaccia . I robot ... e dalla storia sul fidanzato della madre dell'io narrante, un poliziotto, che cerca di avere un terribile ...

Così un poliziotto, da solo, calma la folla dei No Vax davanti a Palazzo Chigi Il Foglio ogni mattina si alza e va ad innaffiare le aiuole dei giardini pubblici o a raccogliere i ... Non solo exe volontario, Calogero Latino è anche marito, padre e nonno. Assunto nel 1980 ...La vecchia tecnologia, un tempopromettente, è ora vista come una minaccia . I robot ... e dalla storia sul fidanzato della madre dell'io narrante, un, che cerca di avere un terribile ...