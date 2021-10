Charlene di Monaco operata di nuovo: non torna più a casa? (Di sabato 9 ottobre 2021) Come sta Charlene di Monaco? La principessa mogli di Alberto di Monaco ha appena subito un’altra operazione. operata in una clinica in Sudafrica sta proseguendo la sua strada verso la guarigione, anche se sull’origine dei suoi problemi per qualcuno c’è ancora qualche dubbio. Il ritorno a casa era previsto per la fine di questo mese ma adesso sembra che i medici debbano stabilire quando potrà volare. Charlene di Monaco è lontana da suo marito e dai suoi figli da oltre otto mesi, anche se Alberto di Monaco e i gemelli sono andati più volte da lei. L’intenzione di Charlene Wittstock era quella di promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti e poi di prendersi un po’ di tempo libero con i vecchi amici, poi sono arrivati i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 9 ottobre 2021) Come stadi? La principessa mogli di Alberto diha appena subito un’altra operazione.in una clinica in Sudafrica sta proseguendo la sua strada verso la guarigione, anche se sull’origine dei suoi problemi per qualcuno c’è ancora qualche dubbio. Il ritorno aera previsto per la fine di questo mese ma adesso sembra che i medici debbano stabilire quando potrà volare.diè lontana da suo marito e dai suoi figli da oltre otto mesi, anche se Alberto die i gemelli sono andati più volte da lei. L’intenzione diWittstock era quella di promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti e poi di prendersi un po’ di tempo libero con i vecchi amici, poi sono arrivati i ...

Advertising

enricaroddolo : #Charlène di Monaco tra gli Zulu: mediatrice di pace per far cessare la guerra dinastica. E la nuova operazione del… - andreastoolbox : La principessa Charlene di Monaco è stata operata in Sudafrica con anestesia totale - LeFellon : Charlene di Monaco in Sudafrica: principessa «di pace» tra gli Zulu per far cessare la guerra di successione - infoitcultura : Charlene di Monaco operata di nuovo d’urgenza: le sue condizioni - infoitcultura : La principessa Charlene di Monaco operata in Sudafrica: 'Intervento andato molto bene' -