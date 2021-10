Calciomercato Juventus, Pogba è il sogno proibito: due cessioni possono rendere possibile l’affare (Di sabato 9 ottobre 2021) Ecco il piano per arrivare a Pogba Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è, da tempo, una di quelle operazioni fantasiose di Calciomercato che alimentano tante voci, ma che poi non si concretizzano mai. Finora è stato così, eppure, a Torino c’è chi è convinto che la situazione si possa sbloccare e ciò che potrà fare da discriminante saranno le cessioni di due o addirittura tre contratti “pesanti” tra quelli in rosa al momento. Ci si riferisce, come era facile intuire, a quelli di Adrien Rabiot, di Aaron Ramsey e di Weston McKennie. LEGGI ANCHE: Juventus, Van Gaal: “De Ligt è risorto dalle tenebre” L’idea della dirigenza bianconera, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di mettere sul mercato i tre centrocampisti con l’intenzione di cederli, quantomeno a titolo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Ecco il piano per arrivare aIl ritorno di Paulallaè, da tempo, una di quelle operazioni fantasiose diche alimentano tante voci, ma che poi non si concretizzano mai. Finora è stato così, eppure, a Torino c’è chi è convinto che la situazione si possa sbloccare e ciò che potrà fare da discriminante saranno ledi due o addirittura tre contratti “pesanti” tra quelli in rosa al momento. Ci si riferisce, come era facile intuire, a quelli di Adrien Rabiot, di Aaron Ramsey e di Weston McKennie. LEGGI ANCHE:, Van Gaal: “De Ligt è risorto dalle tenebre” L’idea della dirigenza bianconera, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di mettere sul mercato i tre centrocampisti con l’intenzione di cederli, quantomeno a titolo ...

Advertising

GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - DiMarzio : #Calciomercato | Al Festival dello Sport ieri #Marotta ha detto: 'Quando ero alla Juventus stavamo per prendere… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - cmercatoweb : ????#Juventus - Caccia al bomber, piace #MaxiGomez del #Valencia: i occhio al possibile scambio con #Ramsey ?? - CMercatoNews : ????#Juventus, ipotesi scambio col #Monaco per #Tchouameni: sacrificio #Rabiot ?????? -