Aprilia | compra gelati e pasticcini con banconote false da 100 euro | arrestato 47enne ‘goloso’

(Di sabato 9 ottobre 2021) Prima i dolcetti in pasticceria, poi un bel gelato in una gelateria. Peccato che le golosità, acquistate in due diverse attività commerciali di, siano state pagate conda 100. Per queso i militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Latina nei giorni scorsi, hanno tratto in arresto un uomo di 47 anni in flagranza di reato per spendita di denaro contraffatto, come da art. 455 c.p.. Malvivente… goloso Infatti il quarantasettenne, di origini campane ma residente ad, in due distinte occasioni, prima in una pasticceria e poi in una gelateria, ha pagato utilizzandocontraffatte del taglio di 100,00cadauna. L’attività dei militari della Tenenza diè proseguita con perquisizioni sia ...