Apex Legends | arriva lo spettrale evento di Halloween

Lo sparatutto battle royale Apex Legends si prepara a festeggiare Halloween con tanti nuovi eventi Il battle royale free-to-play Apex Legends si prepara a festeggiare Halloween in maniera speciale. A partire dal 12 ottobre inizierà l'evento Mostri Dentro, che permetterà ai giocatori di partecipare a diversi eventi all'interno del titolo. Tra questi tornerà una delle modalità preferite dai fan chiamata Shadow Royale. Per l'occasione è stato distribuito un trailer che ci mostra tutte le novità che arriveranno all'interno di Apex Legends per il periodo di Halloween.

