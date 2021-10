Alfonso Signorini, dura mazzata per il conduttore: è stato travolto (Di sabato 9 ottobre 2021) Seppure gli ascolti continuino ad essere buoni, Alfonso Signorini incassa un’altra sconfitta. Battuto da Carlo Conti nella serata di venerdì 8 ottobre Duro risveglio per Alfonso Signorini. Questa mattina i dati sugli ascolti sono stati puntuali come un orologio svizzero. Il conduttore televisivo nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, non è riuscito a conquistare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Seppure gli ascolti continuino ad essere buoni,incassa un’altra sconfitta. Battuto da Carlo Conti nella serata di venerdì 8 ottobre Duro risveglio per. Questa mattina i dati sugli ascolti sono stati puntuali come un orologio svizzero. Iltelevisivo nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, non è riuscito a conquistare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

linasfrey : RT @Weamar: Cose che si dovrebbero fare per migliorare questa edizione: - Sostituire Alfonso Signorini - Cambiare il conduttore - Elimina… - Weamar : Cose che si dovrebbero fare per migliorare questa edizione: - Sostituire Alfonso Signorini - Cambiare il condutto… - LittleDorrit24 : RT @_stargazingg: #gfvip Signorini lunedì sera: non fate più nomination dicendo che non avete rapporti con quella persona perché ormai è p… - _stargazingg : #gfvip Signorini lunedì sera: non fate più nomination dicendo che non avete rapporti con quella persona perché orm… - Lusy45122205 : RT @mmattiaferrari: Ma come può non schifarvi il poco gusto di Alfonso Signorini e della produzione.Una gigantografia di un bacio, quando l… -