Al ReWriters fest la mostra Rompi le scatole! Da Sten Lex a Letizia Battaglia | 10 artisti ci donano le loro opere

(Di sabato 9 ottobre 2021) di Eugenia Romanelli Inaugura il 15 ottobre 2021 alle ore 18 al WeGil di Roma e resterà aperta al pubblico solo tre giorni, la durata del., alla sua prima edizione. Sto parlando dile, lacurata dalla giornalista Rory Cappelli, gallerista della fiorentina Crumb Gallery, prima galleria europea dedicata esclusivamente a donne artiste. Cappelli è anche la curatrice della nostraWeb Art Gallery, che eredita alcunedalla prima web art gallery italiana, BazArt, che avevo ideato insieme al critico Luca Beatrice nei primi anni 2000.le, allestita interamente in cartone dall’architetta e inventrice Cristiana Meloni, founder di LABO-Architects&Inventors, per rispondere ...

Il ReWriters fest (green pass e prenotazione obbligatoria), diretto da Eugenia Romanelli e Ernesto Assante, è anche il primo festival italiano fatto al 99% da donne. Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre al WeGil di Roma prende il via il ReWriters fest, un festival che ha un obiettivo ambizioso, quello di provare a cambiare il mondo partendo da se stessi ma in condivisione con gli altri, il cui prima edizione si svolgerà dal 15 al 17 ottobre.