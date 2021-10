Acireale restaura scritte fasciste e scoppia la polemica | offesa a memoria ebrei

Leggi su agi

(Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - Nella furia del politicamente corretto, che ha condotto in tutto il mondo all'abbattimento di statue e monumenti sgraditi a questa o a quell'altra minoranza, c'è un comune italiano che sembra voler andare controcorrente. E', nel Catanese, dove una parte della cittadinanza, con l'avallo del sindaco pentastellato, vuole valorizzare ledel Ventennio fascista sui muri degli edifici. "L'Italia è un esercito che ha conquistate molte vittorie e molte ne conquisterà", recita una di queste, che il logorio e la saggezza del tempo hanno provveduto a far sparire. Quando una cittadina se ne è accorta, ha approfittato della chiamata al bilancio partecipato (anch'esso destinato, se non regolamentato, a dare sfogo a follie populiste) per chiederne la valorizzazione, stimando in 5.000 euro il restauro (e altri 5.000 per un'altra scritta del ...