A tre giorni dal matrimonio, picchia la moglie per le spese del banchetto di nozze (Di sabato 9 ottobre 2021) Ha picchiato la moglie per questioni economiche, a tre giorni dalle nozze : nei guai un novello sposo. E' quanto accaduto a Reggio Calabria, dove l'uomo avrebbe aggredito la moglie durante una lite ...

