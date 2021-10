Zona gialla, quali Regioni cambiano colore da lunedì 11 ottobre 2021 (Di venerdì 8 ottobre 2021) ? Una domanda ricorrente alla quale ormai siamo abituati e per la quale, ogni venerdì, viene data risposta. In questo momento è in corso la conferenza stampa con il punto sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese per determinare eventuali passaggi di colore da lunedì prossimo 11 ottobre. Zona gialla, le Regioni che cambiano colore da lunedì 11 ottobre 2021 Dalla settimana prossima, salvo sorprese, tutta l’Italia dovrebbe tornare in Zona bianca. Compresa la Sicilia, unica in Zona gialla. I dati, in tal senso, fanno ben sperare. Nel precedente report, di sette giorni fa, è stata confermata la diminuzione dell’incidenza settimanale a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) ? Una domanda ricorrente alla quale ormai siamo abituati e per la quale, ogni venerdì, viene data risposta. In questo momento è in corso la conferenza stampa con il punto sull’andamento dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese per determinare eventuali passaggi didaprossimo 11, lecheda11Dalla settimana prossima, salvo sorprese, tutta l’Italia dovrebbe tornare inbianca. Compresa la Sicilia, unica in. I dati, in tal senso, fanno ben sperare. Nel precedente report, di sette giorni fa, è stata confermata la diminuzione dell’incidenza settimanale a ...

