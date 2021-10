Volley femminile, serie A1 prima giornata. E’ subito big match tra Busto Arsizio e Monza (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si parte ed è subito big match in serie A1 femminile con il derby lombardo che potrebbe già assegnare punti preziosi nella corsa per i play-off che apre in anticipo la prima giornata. Domani sera, sabato 9 ottobre, alle 20.30 si affrontano due delle candidate alle semifinali scudetto, Unet E Work Busto Arsizio e Vero Volley Monza: partita particolare soprattutto per Alessia Gennari che in estate si è trasferita da Busto a Monza. Domenica alle 18 fari puntati su Novara dove l’Igor Gorgonzola, dopo avere impegnato a fiondo Conegliano nella finale di Supercoppa, vuole confermare quanto di buono mostrato la scorsa settimana ospitando una squadra che può infastidire molte rivali di rango, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) Si parte ed èbiginA1con il derby lombardo che potrebbe già assegnare punti preziosi nella corsa per i play-off che apre in anticipo la. Domani sera, sabato 9 ottobre, alle 20.30 si affrontano due delle candidate alle semifinali scudetto, Unet E Worke Vero: partita particolare soprattutto per Alessia Gennari che in estate si è trasferita da. Domenica alle 18 fari puntati su Novara dove l’Igor Gorgonzola, dopo avere impegnato a fiondo Conegliano nella finale di Supercoppa, vuole confermare quanto di buono mostrato la scorsa settimana ospitando una squadra che può infastidire molte rivali di rango, ...

Advertising

Campioni_cn : Volley femminile A1, via al campionato! Per la Bosca S.Bernardo Cuneo debutto casalingo con la matricola Acqua & Sa… - IlBlogdiAndy : RT @SkySport: Volley Femminile, riparte la Serie A: Conegliano la squadra da battere Su Sky appuntamento ogni domenica alle 20.30, oltre a… - LaNotiziaQuoti : Domenica alle 17 una gara in trasferta che sarà subito impegnativa per le ragazze di coach Cristofani. Di nuovo con… - SkySport : Volley Femminile, riparte la Serie A: Conegliano la squadra da battere Su Sky appuntamento ogni domenica alle 20.30… - decavi81 : RT @Danila0909: ITALIA 2021 - Campioni d'Europa (calcio) - Campioni d'Europa volley maschile - Campioni d'Europa volley femminile - Campion… -