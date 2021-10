Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 18:45 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Viabilità DELL’8 OTTOBRE 2021 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, POI CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE. TRAFFICATA LA NOMENTANA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI. CODE POI SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 ottobre 2021)DELL’8 OTTOBREORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SI RALLENTA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, POI CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE. TRAFFICATA LA NOMENTANA, ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI. CODE POI SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, IL TUTTO VERSO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Cantieri in città. Interventi programmati, viabilità alternativa e lavori in corso dal 9 al 15 ottobre ...12 rinnovamento rete gas a cura di Ireti fino al 24 dicembre Lavori per nuovo allaccio in via Brignole De Ferrari 4 fino al 15 ottobre a cura di Iren Acqua Lavori per nuovo allaccio in via Roma 31r ...

Ferrovie, ripartono i treni lungo la tratta Isernia - Roccaravindola Insieme al governatore interverranno l'assessore ai Lavori pubblici, Viabilità e Infrastrutture, ...Centrale - Isernia 5073 Isernia - Napoli Centrale 5077 Isernia - Napoli Centrale 5107 Isernia - Roma ...

