Uomini e Donne | Ursula ammette | “Io e Sossio di nuovo insieme”

Una delle coppie più note di Uomini e Donne ha deciso di separarsi il mese scorso. Dopo il litigio i due stanno cercando di riappacificarsi. Una coppia pronta a fare pace dopo la separazione (via Screenshot)Al termine dell'estate i telespettatori di Uomini e Donne hanno appreso la notizia della separazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Inoltre i due avevano deciso di mantenere il silenzio sulla fine della loro relazione, ma oggi proprio l'ex dama del dating show ha deciso di aggiornare i propri fan. Ursula ha infatti confessato ai suoi seguaci: "Diciamo che da persone mature, abbiamo una bambina, una famiglia, stiamo cercando di rimettere tutto apposto sperando però che sarà l'ultima volta". A ricucire le distanze ci starebbe pensando proprio ...

