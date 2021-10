Stephen Hawking - Riuscite a sentirmi? | il documentario stasera su Sky

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 ottobre 2021)?, ilSky Original, arriva in prima visionevenerdì 8 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries.?, ilSky Original in prima visionevenerdì 8 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries (canali 122 e 402) e in streaming su NOW, rivela con intime testimonianze e immagini inedite come il grande scienziato fosse profondamente umano.è l'impareggiabile genio della scienza che ha lasciato al mondo importantissime scoperte e teorie e che non ha mai lasciato che le sue disabilità fisiche ostacolassero la sua sete di sapere e la sua ...