"S'è perso il senso delle parole: l'Ulivo non è una pochette" (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’incendio sul tetto di Palazzo Theodoli, sinistro presagio: “Eravamo nel cortile di Palazzo Chigi – racconta Romano Prodi nella sua autobiografia – con Parisi e Di Pietro e stavamo seguendo l’intervento dei vigili del fuoco”. Il giorno dopo, il 9 ottobre di ventitré anni fa, avrebbe preso fuoco l’Ulivo in Aula: “Ci era chiaro che avremmo potuto perdere di uno – ricorda Arturo Parisi ad HuffPost – ma quella di consacrare la crisi in Aula fu una precisa scelta, non un errore. Scegliemmo di perdere in Parlamento sotto gli occhi dell’elettori che ci avevano dato il mandato”. Ventitré anni dopo, quasi un quarto di secolo a cavallo tra due secoli, lo “spirito” o “lo spettro dell’Ulivo” si aggira per lo strano continente del centrosinistra: “Perché quella vittoria, categoria che non è immediato associare alla sinistra, ebbe un carattere mitico. È ben ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’incendio sul tetto di Palazzo Theodoli, sinistro presagio: “Eravamo nel cortile di Palazzo Chigi – racconta Romano Prodi nella sua autobiografia – con Parisi e Di Pietro e stavamo seguendo l’intervento dei vigili del fuoco”. Il giorno dopo, il 9 ottobre di ventitré anni fa, avrebbe preso fuoco l’in Aula: “Ci era chiaro che avremmo potuto perdere di uno – ricorda Arturo Parisi ad HuffPost – ma quella di consacrare la crisi in Aula fu una precisa scelta, non un errore. Scegliemmo di perdere in Parlamento sotto gli occhi dell’elettori che ci avevano dato il mandato”. Ventitré anni dopo, quasi un quarto di secolo a cavallo tra due secoli, lo “spirito” o “lo spettro dell’” si aggira per lo strano continente del centrosinistra: “Perché quella vittoria, categoria che non è immediato associare alla sinistra, ebbe un carattere mitico. È ben ...

