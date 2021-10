Referendum Eutanasia, firme depositate in Cassazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) Oltre un milione e 200mila firme sono state depositate questa mattina in Cassazione per chiedere il Referendum sull’Eutanasia legale. Presenti, tra gli altri, a piazza Cavour Marco Cappato e Filomena Gallo dell’Associazione Luca Coscioni, Valeria Imbrogno compagna di Fabiano Antonioni, Dj Fabo, morto in Svizzera con il suicidio assistito il 27 febbraio del 2017 e Mina Welby vedova di Piergiorgio. Delle oltre 1,2 milioni di firme, raccolte da più di 13.000 volontari in 6000 tavoli di raccolta in oltre 1000 comuni, quasi 400.000 sono state online.”La firma digitale rappresenta un’innovazione a servizio di partecipazione e democrazia. E digitale un terzo delle firme raccolte per il Referendum per l’Eutanasia. Non credo ci sia da ... Leggi su italiasera (Di venerdì 8 ottobre 2021) Oltre un milione e 200milasono statequesta mattina inper chiedere ilsull’legale. Presenti, tra gli altri, a piazza Cavour Marco Cappato e Filomena Gallo dell’Associazione Luca Coscioni, Valeria Imbrogno compagna di Fabiano Antonioni, Dj Fabo, morto in Svizzera con il suicidio assistito il 27 febbraio del 2017 e Mina Welby vedova di Piergiorgio. Delle oltre 1,2 milioni di, raccolte da più di 13.000 volontari in 6000 tavoli di raccolta in oltre 1000 comuni, quasi 400.000 sono state online.”La firma digitale rappresenta un’innovazione a servizio di partecipazione e democrazia. E digitale un terzo delleraccolte per ilper l’. Non credo ci sia da ...

