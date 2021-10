Perché la creatività umana non è innata (ma va alimentata) (Di venerdì 8 ottobre 2021) È una convinzione consolidata che la creatività umana sia innata. Contro questo credo, Stephen Key cita una ricerca di George Land e Beth Jarman che “hanno testato la creatività dei bambini in età prescolare negli anni 60, giungendo alla conclusione che il 98% ha raggiunto il livello di genio. Al liceo, lo stesso gruppo di bambini ha ottenuto il 12%. La questione di ciò che sta accadendo nei nostri sistemi scolastici per renderci meno creativi è incredibilmente importante, Perché la creatività è alla base della risoluzione dei problemi, e oggi non mancano i problemi che hanno bisogno di soluzioni”. Tra i problemi scottanti rientra il passaggio dall’impresa meccanicistica in cui ciascun addetto svolge il suo lavoro senza preoccuparsi dei comuni obiettivi all’impresa organica per la ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) È una convinzione consolidata che lasia. Contro questo credo, Stephen Key cita una ricerca di George Land e Beth Jarman che “hanno testato ladei bambini in età prescolare negli anni 60, giungendo alla conclusione che il 98% ha raggiunto il livello di genio. Al liceo, lo stesso gruppo di bambini ha ottenuto il 12%. La questione di ciò che sta accadendo nei nostri sistemi scolastici per renderci meno creativi è incredibilmente importante,laè alla base della risoluzione dei problemi, e oggi non mancano i problemi che hanno bisogno di soluzioni”. Tra i problemi scottanti rientra il passaggio dall’impresa meccanicistica in cui ciascun addetto svolge il suo lavoro senza preoccuparsi dei comuni obiettivi all’impresa organica per la ...

Perché la creatività umana non è innata (ma va alimentata) - Ildenaro.it