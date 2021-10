Pallanuoto | Euro Cup 2021-2022 | Ortigia-Astralpool Sabadell 10-9 Successo importantissimo per i siciliani

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Inizia con unpesantissimo il cammino dell’nel secondo turno turno di qualificazione all’Cupdi: nella prima giornata del Girone F, che si sta giocando a Budapest, la compagine italiana sconfigge per 10-9 gli iberici dell’. Partita in equilibrio dopo il primo quarto di gara, chiuso sul 2-1 per i siracusani, ma gli spagnoli non mollano, arrivando a metà gara sul 5-4 per i. Nella terza frazione gli aretusei allungano fino al 9-6, infine ultimo quarto con il tentativo di rimonta deldal 7-10 negli ultimi quattro minuti, ma l’resiste fino al 10-9 finale. Sugli scudi Gallo, autore di una tripletta, mentre Ferrero mette ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Pallanuoto Len Euro Cup, Telimar supera l’esame di francese - - SportdelGolfo : Pallanuoto: Arriva l'Euro Cup a Palermo, ma le partite sono a porte chiuse - siciliafeed : Len Euro Cup di pallanuoto, il TeLiMar Palermo ospita il secondo turno: gare a porte chiuse - blogsicilia : #notizie #sicilia Pallanuoto Len Euro Cup, Telimar prova l’impresa in casa ma a porte chiuse -… - il_siracusano : Euro Cup,verso #Budapest. #Gallo:'Possiamo ... - #Pallanuoto #Ortigia #Sabadell #Sibenik #Vasas -… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Euro

Prima vittoria casalinga della sua storia in LenCup per il Telimar Palermo , che nella prima giornata del secondo turno di qualificazione vince ...è l'esordio internazionale della...... dove la squadra didel Telimar è attesa da un appuntamento storico, ospitando per la prima volta in città partite di livello europeo nel secondo turno della LenCup contro il Team ...Prima vittoria casalinga della sua storia in Len Euro Cup per il Telimar, che nella prima giornata del secondo turno di qualificazione vince contro il Team Strasbourg per 14-10 un match condotto fin d ...PALERMO – Prima vittoria casalinga della sua storia in LEN Euro Cup per il TeLiMar, che nella prima giornata del secondo turno di qualificazione vince contro il Team Strasbourg per 14-10 un match cond ...