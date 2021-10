Michetti in Campidoglio dalla Raggi. «Incontro utile e collaborativo ma nessuna richiesta di voti» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Enrico Michetti ha incontrato questa mattina Virginia Raggi per un caffè in Campidoglio. Un’ora di faccia a faccia tra il sindaco uscente e il candidato di centrodestra a successore. “È stato un Incontro cordiale e collaborativo di carattere istituzionale”, ha detto soddisfatto il candidato del centrodestra in testa al ballottaggio con Gualtieri. Michetti incontra Raggi: un’ora di colloquio “Il sindaco mi ha illustrato le sue priorità: mobilità, Expo2030, periferie. Mi ha raccontato cosa è stato fatto, mi ha edotto sulle difficoltà e ha indicato i punti critici”. Questo il menu al tavolo di un vis à vis certamente significativo. Non a caso Michetti di fronte alla stampa sottolinea il termine “collaborativo”. Riferito all’atteggiamento ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Enricoha incontrato questa mattina Virginiaper un caffè in. Un’ora di faccia a faccia tra il sindaco uscente e il candidato di centrodestra a successore. “È stato uncordiale edi carattere istituzionale”, ha detto soddisfatto il candidato del centrodestra in testa al ballottaggio con Gualtieri.incontra: un’ora di colloquio “Il sindaco mi ha illustrato le sue priorità: mobilità, Expo2030, periferie. Mi ha raccontato cosa è stato fatto, mi ha edotto sulle difficoltà e ha indicato i punti critici”. Questo il menu al tavolo di un vis à vis certamente significativo. Non a casodi fronte alla stampa sottolinea il termine “”. Riferito all’atteggiamento ...

