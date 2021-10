Maker Faire | Eni ospita la nona edizione al Gazometro e punta a far crescere l' area

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Al via ladiRome. La fiera, che vede come main partner Eni, è stata allestita all'interno deldi Roma. Un'occasione per la multinazionale italiana per far...

Al via la nona edizione diRome. La fiera, che vede come main partner Eni, è stata allestita all'interno del Gazometro di Roma. Un'occasione per la multinazionale italiana per far crescere l'area e metterla a ..."Eni ospita al Gazometro la nuova edizione di. Lo abbiamo portato qui perché in questa area vogliamo vedere crescere l'interazione tra corporate che stanno lavorando sulla transizione energetica come Eni, ma anche piccole e medie ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Eni ancora protagonista a Maker Faire Rome. Si rinnova, per l’ottavo anno consecutivo, la partnership con Innova Camera, l’Azienda Speciale della Camera di Comm ...Sony al Maker Faire Rome 2021: un evento da vivere in questi giorni come Gold Partner per mostrare soluzioni alternative. La cerimonia d’apertura della IX edizione del Maker Faire Roma si è tenuta ier ...