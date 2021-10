LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: risultati prove libere (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere e l’intero weekend in tv – La presentazione del GP Turchia – Numeri e statistiche del GP Turchia – Le gomme scelte da Pirelli per il GP Turchia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Turchia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Istanbul piloti e team saranno a lavoro per trovare la quadra nel più breve tempo possibile. A tenere banco sarà il confronto iridato tra il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen, separati da appena due punti nella graduatoria mondiale alla vigilia di questo fine-settimana. Max potrà contare su una ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lee l’intero weekend in tv – La presentazione del GP– Numeri e statistiche del GP– Le gomme scelte da Pirelli per il GPBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata didel GP di, round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Istanbul piloti e team saranno a lavoro per trovare la quadra nel più breve tempo possibile. A tenere banco sarà il confronto iridato tra il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen, separati da appena due punti nella graduatoria mondiale alla vigilia di questo fine-settimana. Max potrà contare su una ...

