LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: Hamilton davanti, ma penalizzato! Ottima Ferrari, alle 14.00 le FP2 (Di venerdì 8 ottobre 2021) 11.38 Ferrari davvero interessante a Istanbul. Terza con Leclerc e quinta con Sainz sul giro secco, mentre sul passo gara conferma di avere un ritmo sull'1:28 che appare davvero competitivo. Sicuramente meglio della rivale DIRETTA McLaren 11.36 Verstappen con il passare dei minuti si è avvicinato all'inglese sia sul giro secco, sia sul passo gara, anche se distante sempre di qualche decimo. Per l'olandese sarà fondamentale partire davanti a tutti domenica, anche se il meteo che annuncia pioggia ...

