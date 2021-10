LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: Hamilton comanda su Norris e Verstappen nella FP1, la Ferrari lavora sull’aerodinamica (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.44 ATTENZIONE!!!!!!!! UFFICIALE: LEWIS Hamilton CAMBIERA’ IL SUO MOTORE ENDOTERMICO. Per il momento 10 posizioni di penalità 10.43 Bottas fa segnare il record nel T1 in 31.620, quindi 30.720 al T2 (record di Ocon in 30.599) e fa segnare 1:26.043 a 75 millesimi proprio da Ocon che chiude in 1:25.968 10.42 Leclerc si rilancia e fa segnare i suoi migliori parziali nel T1 e T2. Chiude in 1:26.304 ed è secondo a 261 millesimi 10.41 Ora è Hamilton in vetta in 1:26.043 con 473 millesimi su Norris, si migliora giro dopo giro 10.40 Norris si porta al comando in 1:26.516 con 475 millesimi su Verstappen, Ocon sale in quinta posizione a 1.151. 10.39 Verstappen subito in vetta in 1:26.991 con 335 millesimi su Vettel e ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44 ATTENZIONE!!!!!!!! UFFICIALE: LEWISCAMBIERA’ IL SUO MOTORE ENDOTERMICO. Per il momento 10 posizioni di penalità 10.43 Bottas fa segnare il record nel T1 in 31.620, quindi 30.720 al T2 (record di Ocon in 30.599) e fa segnare 1:26.043 a 75 millesimi proprio da Ocon che chiude in 1:25.968 10.42 Leclerc si rilancia e fa segnare i suoi migliori parziali nel T1 e T2. Chiude in 1:26.304 ed è secondo a 261 millesimi 10.41 Ora èin vetta in 1:26.043 con 473 millesimi su, si migliora giro dopo giro 10.40si porta al comando in 1:26.516 con 475 millesimi su, Ocon sale in quinta posizione a 1.151. 10.39subito in vetta in 1:26.991 con 335 millesimi su Vettel e ...

