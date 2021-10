Lazio, Strakosha e quella panchina troppo stretta (Di venerdì 8 ottobre 2021) È già tempo di calciomercato in casa Lazio. Sopratutto per chi non sta trovando molto spazio. Dall’arrivo di Pepe Reina per Thomas Strakosha infatti si sono spalancate le porte della panchina e ora la sua permanenza alla Lazio sembra incerta. L’arrivo del portiere spagnolo già nell’ultimo anno della gestione Inzaghi, aveva infatti messo ai margini l’albanese, fino ad allora titolare indiscusso, limitandolo a solo poche apparizioni nella scorsa stagione: undici in tutte le competizioni. Poi, con il cambio dell’allenatore, le possibilità di un rilancio da titolare si sono assottigliati ulteriormente, ancor di più dopo la ‘papera’ commessa contro il Galatasaray in Europa League, che ha portato alla sconfitta dei Biancocelesti. Reina è diventato uno dei fedelissimi di Sarri: numeri alla mano, è il quinto giocatore più ... Leggi su footdata (Di venerdì 8 ottobre 2021) È già tempo di calciomercato in casa. Sopratutto per chi non sta trovando molto spazio. Dall’arrivo di Pepe Reina per Thomasinfatti si sono spalancate le porte dellae ora la sua permanenza allasembra incerta. L’arrivo del portiere spagnolo già nell’ultimo anno della gestione Inzaghi, aveva infatti messo ai margini l’albanese, fino ad allora titolare indiscusso, limitandolo a solo poche apparizioni nella scorsa stagione: undici in tutte le competizioni. Poi, con il cambio dell’allenatore, le possibilità di un rilancio da titolare si sono assottigliati ulteriormente, ancor di più dopo la ‘papera’ commessa contro il Galatasaray in Europa League, che ha portato alla sconfitta dei Biancocelesti. Reina è diventato uno dei fedelissimi di Sarri: numeri alla mano, è il quinto giocatore più ...

