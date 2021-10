Jean-Luc Nancy, lo sguardo bambino (Di sabato 9 ottobre 2021) Jean-Luc Nancy ha lasciato un altro profondo vuoto nel mondo della filosofia. Professore di filosofia all’Università di Strasburgo, dove ha insegnato dal ‘68 al 2004, è stato anche direttore di un noto programma di Ricerca all’International College of Philosophy tra il 1985 e il 1989; si è formato con Jacques Derrida, che ha esercitato, per tutta la vita, un’influenza decisiva sul suo pensiero, e anche con Philippe Lacoue-Labarthe a cui era molto legato – hanno anche vissuto insieme in una … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021)-Lucha lasciato un altro profondo vuoto nel mondo della filosofia. Professore di filosofia all’Università di Strasburgo, dove ha insegnato dal ‘68 al 2004, è stato anche direttore di un noto programma di Ricerca all’International College of Philosophy tra il 1985 e il 1989; si è formato con Jacques Derrida, che ha esercitato, per tutta la vita, un’influenza decisiva sul suo pensiero, e anche con Philippe Lacoue-Labarthe a cui era molto legato – hanno anche vissuto insieme in una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Quale mondo, Jean-Luc Nancy La consistenza di un pensiero si avverte in quei tratti dove tutto appare sul punto di lacerarsi e scomparire. Là si mostra qualcosa di non immediatamente riconoscibile, di estraneo quasi, animato tut ...

