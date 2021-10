Incendio a Torino in un magazzino di rifiuti elettrici, fumo e odore in tutta la città: “Tenete le finestre chiuse” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Stiamo monitorando la situazione ma in questo momento consigliamo di tenere le finestre chiuse e girare con la mascherina per precauzione. Non ci sono intossicati in questo momento ma vedremo durante la giornata. È una cooperativa dell’Amiat che si occupa della raccolta di rifiuti particolari, soprattutto materiali elettrici”. Così Alberto Unia, assessore all’Ambiente di Torino, dopo che questa mattina un Incendio in un magazzino di sostanze plastiche ha invaso la città con fumo e odori molto forti. “È un Incendio di sostanze di materiale plastico – spiega l’Arpa – È un materiale con molti composti, si sviluppano gas diversi, fortunatamente l’emissione di questi non è imponente ma sono particolarmente persistenti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Stiamo monitorando la situazione ma in questo momento consigliamo di tenere lee girare con la mascherina per precauzione. Non ci sono intossicati in questo momento ma vedremo durante la giornata. È una cooperativa dell’Amiat che si occupa della raccolta diparticolari, soprattutto materiali”. Così Alberto Unia, assessore all’Ambiente di, dopo che questa mattina unin undi sostanze plastiche ha invaso lacone odori molto forti. “È undi sostanze di materiale plastico – spiega l’Arpa – È un materiale con molti composti, si sviluppano gas diversi, fortunatamente l’emissione di questi non è imponente ma sono particolarmente persistenti e ...

