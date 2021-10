-Halloween 2021 | la programmazione di Amazon Prime

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il cammino per arrivare alla festa più terrificante e divertente dell’anno è nel vivo eVideo per -ha deciso di fare il botto. Per gli amanti dell’Horror è questa la casa giusta dove approdare. Molte le pellicole da gustarsi rigorosamente al buio e chiusi in casa per saltare sul divano con qualche snack delizioso. La Piattaforma si candida tranquillamente come la regina di. Netflix: lacompleta dei film -: cosa guardare su? I nuovi titoli a cui prestare attenzione includonoOriginals incluso Bingo Hell che ha debuttato il 1 ottobre. The Manor è stato presentato in anteprima l’8 ottobre, e infine so ...