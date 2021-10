GFVip | Katia Ricciarelli notte di passione con Giucas Casella Lui conferma | ' La mia bandiera funziona sempre'

Advertising

GrandeFratello : Nel corso della scorsa puntata, Katia e Giucas si sono lasciati sfuggire un dettaglio che riguarderebbe il loro pas… - GrandeFratello : Sonia decide di regalare l'immunità a Katia... e... COLPO DI SCENA! Adriana decide di regalare l'immunità a Soleil!… - Manicomioditik2 : #gfvip ma mariateresa entra ed esce?mica resta?no perché non ce la faccio a sopportare le sue risate + katia che canta - katiadiluna16 : Momento più alto della puntata ecco le dichiarazioni hot sul presunto incontro tra #katiaricciarelli e… - falsahh : RT @pazzeska6: pensate avere un cast con un potenziale pazzesco e ridursi a parlare di una notte “galeotta” tra giucas e katia #gfvip htt… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Katia

Ricciarelli conferma la notte di passione con Giucas Casella che commenta: 'La mia bandiera funziona sempre'. Durante la , l'inedita coppia si lascia andare e gioca con . Leggi anche > ..., diretta ottava puntata: sorpresa per Alex Belli. Amedeo, Nicola e Samy in nomination . Si ... IT 22.58 Giucas Casella una delle scorse notti ha parlato di una notte d'amore con22.44 Belli ...Il Grande Fratello è sempre presente e attento a ciò che succede nella Casa e non si è lasciato scappare uno scoop inaspettato. Giucas si è lasciato scappar detto di aver avuto una notte di fuoco con ...Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip fa una confessione choc: "Ho avuto una notte di passione con Giucas Casella” Lunedì scorso Giucas Casella al GF ...