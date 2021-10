Geografia sentimentale di Milano Sud

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Durante la pandemia ho girato molto, in solitaria e senza meta, a piedi o in bicicletta, il quartiere in cui sono nata e cresciuta. E mi sono ricordata del mio legame con questo pezzo di: ecco i luoghi della mia e della sua anima. Per mia madre, fiera abitante del quartiere Ticinese da più di 60 anni, qualunque porzione della città che si trovi a più un quarto d’ora a piedi da piazza XXIV maggio rientra di default nella categoria “a casa di Dio”. Io non sono così dura e pura: nel corso degli anni ci sono stati diversi posti che ho chiamato “il mio quartiere” – il West End di Glasgow, il XX arrondissement di Parigi e persino via Paolo Sarpi (cambiare zona a, per un milanese, è un’esperienza straniante che viene vissuta con la stessa intensità di un trasloco internazionale). Alla fine, però, il mio vero luogo dell’anima è questo lembo di ...