Fabrizio Corona fermato in strada | nuovi guai per l’ex di Belen

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ancora problemi con la legge perche viene denunciato dopo un controllo della Finanza a Genova(Getty Images)Igiudiziari pernon finiscono mai. Nel pomeriggio di giovedì 7 ottobre è stato beccato a Genova evadendo dunque gli arresti domiciliari previsti nella sua residenza a Milano.re dei paparazzi sarebbe stato beccato per caso durante un fermo di polizia inda parte della Guardia di Finanza. Secondo le prime notizie riportata lui stesso avrebbe subito ammesso di essere evaso per incontrare alcuni amici in un locale nel capoluogo ligure. Secondo fonti di stampaaveva ottenuto un permesso per lasciare ...

Advertising

repubblica : Fabrizio Corona evade dagli arresti domiciliari di Milano, fermato a Genova dalla Gdf [di Giuseppe Filetto] - fanpage : Fabrizio Corona, attualmente agli arresti domiciliari, aveva ricevuto il permesso per andare a Roma, ma è stato rin… - Corriere : Corona evade dai domiciliari: fermato a Genova e denunciato - Dorian221190 : RT @genovatoday: Fermato a Genova Fabrizio Corona per evasione dai domiciliari - giorgioguidi2 : RT @AndreaZalone: Su la7 stanno mettendo sullo stesso piano Fabrizio Corona e Mimmo Lucano. Ho la mandibola che mi è caduta sull’ombelico.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Nuovi guai per, denunciato a piede libero per evasione perché nei giorni scorsi si era recato in un locale di Genova per incontrare alcuni amici. A fermarlo sono stati i militari dei 'Baschi Verdi' ...estremo e blasfemo, Giletti allarga le braccia - VideoAncora problemi con la legge per Fabrizio Corona che viene denunciato dopo un controllo della Finanza a Genova ...Fabrizio Corona è stato fermato dalla Guardia di Finanza mentre si intratteneva in un locale di Genova. L’ex re dei paparazzi sta scontando la sua condanna agli arresti domiciliari e aveva chiesto e o ...