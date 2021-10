Ellie Bishop lascia NCIS perché l’attrice Emily Wickersham ha un progetto più importante | sarà mamma

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021)alla fine della stagione 18, nell’ultimo episodio trasmesso da Rai2 in prima tv l’8 ottobre, con una trama che rivela il suo coinvolgimento in una missione sotto copertura. In realtà la missione che ha spintoad uscire dal cast è ben più felice: diventare. L’episodio con cuie Washingtonl’ultimo per, che sta per diventare: la scorsa estate ha annunciato di essere in dolce attesa mostrando un pancino già abbastanza pronunciato, segno che il lieto evento è atteso nei prossimi mesi. A quanto pare è proprio questo il motivo che l’ha ...