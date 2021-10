Edizione speciale di “cortoLovere”, in giuria Anita Caprioli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lovere. Appuntamento venerdì 8 e sabato 9 ottobre a Lovere, sulle sponde del lago d’Iseo con 23.cortoLovere Festival Internazionale di Cortometraggi Special Edition 2021. Un’Edizione speciale che modifica, esclusivamente per quest’anno, la consolidata struttura della manifestazione e le categorie dei premi, che non saranno divise come d’abitudine per generi cinematografici ma focalizzate sul tema della vita sotto pandemia nelle sezioni del concorso. La giuria– che decreterà i vincitori tra i 13 corti in selezione ufficiale – è composta dallo sceneggiatore Nicola Guaglianone – presidente di giuria – dall’attrice Anita Caprioli e dalla regista Paola Randi, il cui prossimo film La befana vien di notte 2 – Le origini (con Monica Bellucci e Zoe Massanenti in uscita il 30 ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lovere. Appuntamento venerdì 8 e sabato 9 ottobre a Lovere, sulle sponde del lago d’Iseo con 23.Festival Internazionale di Cortometraggi Special Edition 2021. Un’che modifica, esclusivamente per quest’anno, la consolidata struttura della manifestazione e le categorie dei premi, che non saranno divise come d’abitudine per generi cinematografici ma focalizzate sul tema della vita sotto pandemia nelle sezioni del concorso. La– che decreterà i vincitori tra i 13 corti in selezione ufficiale – è composta dallo sceneggiatore Nicola Guaglianone – presidente di– dall’attricee dalla regista Paola Randi, il cui prossimo film La befana vien di notte 2 – Le origini (con Monica Bellucci e Zoe Massanenti in uscita il 30 ...

angiuoniluigi : RT @gazzettamodena: #Buongiorno a tutti da Modena La #primapagina della #GazzettadiModena Pronta in #edicola e in edizione #digitale Oggi i… - gamescore_it : Xbox, 2 hardware in Edizione Speciale 20° anniversario! - - wordsandmore1 : ? L’8 e 9 ottobre 2021 a Lovere (Brescia) edizione speciale (23ª) per cortoLovere – Festival Internazionale di Cort… - scontiamici : 26% di sconto Oral-B Io 9 Go Electric Edizione Speciale Spazzolino Elettrico Ricaricabile 219,99€ invece di 299,99… - albasteri : RT @GioFasanella: Appuntamento in libreria (@chiarelettere) il 14 ottobre con edizione speciale omnibus #Interigointernazionale, #Golpeingl… -