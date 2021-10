Di Marzio: "Osimhen è il più forte della Serie A" (Di venerdì 8 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore. Mertens dietro la punta al posto di Zielinski? "Si dovrebbe tornare al 4-2-3-1. Fabian Ruiz è portato per giocare mezzala sinistra, è il suo ruolo. Anguissa sta un po' sul centrodestra e poi c'è bisogno di uno che corra e si inserisca, penso che Elmas potrebbe fare questo movimento tattico. E lo farebbe molto meglio sia di Zielinski che di Mertens. A partita inoltrata però Mertens lo può fare". Difesa senza Koulibaly? "Non sono convinto della coppia Rrahmani-Manolas. L'assenza di Koulibaly vale per 3 ma insieme a prescindere non danno molto affidamento. Rrahmani con Koulibaly gioca meglio, Manolas invece è più istintivo e ragiona poco". Coppa d'Africa? "Avanti sarà un problema per la Coppa d'Africa. Petagna può fare un po' ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) A Radio Marte nel corsotrasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gianni Di, allenatore. Mertens dietro la punta al posto di Zielinski? "Si dovrebbe tornare al 4-2-3-1. Fabian Ruiz è portato per giocare mezzala sinistra, è il suo ruolo. Anguissa sta un po' sul centrodestra e poi c'è bisogno di uno che corra e si inserisca, penso che Elmas potrebbe fare questo movimento tattico. E lo farebbe molto meglio sia di Zielinski che di Mertens. A partita inoltrata però Mertens lo può fare". Difesa senza Koulibaly? "Non sono convintocoppia Rrahmani-Manolas. L'assenza di Koulibaly vale per 3 ma insieme a prescindere non danno molto affidamento. Rrahmani con Koulibaly gioca meglio, Manolas invece è più istintivo e ragiona poco". Coppa d'Africa? "Avanti sarà un problema per la Coppa d'Africa. Petagna può fare un po' ...

