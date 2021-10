Dai litigi in tv alle aule del Tribunale: Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli assolte da diffamazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ finito con una doppia assoluzione il processo che vedeva Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli imputate l’una contro l’altra per diffamazione. La querelle era nata nell’edizione del 2017 del programma ‘Ballando con le stelle’ dove la giornalista e blogger, giudice nello show e Alba ballerina-concorrente si erato lanciate pesanti frecciatine. Le infuocate polemiche tra le due nello studio tv erano poi sfociate in uno scontro via social. Per questo, a causa di denunce reciproche, sono finite in Tribunale a Milano. Il giudice nell’assolvere Alba Parietti ha riconosciuto che le sue parole sarebbero state una reazione alle espressioni della blogger. “E’ stato riconosciuto – ha spiegato l’avvocato Filippo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ finito con una doppia assoluzione il processo che vedevaimputate l’una contro l’altra per. La querelle era nata nell’edizione del 2017 del programma ‘Ballando con le stelle’ dove la giornalista e blogger, giudice nello show erina-concorrente si erato lanciate pesanti frecciatine. Le infuocate polemiche tra le due nello studio tv erano poi sfociate in uno scontro via social. Per questo, a causa di denunce reciproche, sono finite ina Milano. Il giudice nell’assolvereha riconosciuto che le sue parole sarebbero state una reazioneespressioni della blogger. “E’ stato riconosciuto – ha spiegato l’avvocato Filippo ...

