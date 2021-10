Covid, in Canada vaccino obbligatorio per i dipendenti pubblici e per gli over 12 per accedere a treni e aerei (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Canada è nella top ten dei paesi con il più alto tasso di vaccinazione al mondo eppure il governo ha deciso provvedimenti tra i più restrittivi al mondo per vincere la guerra contro il Covid 19. I dipendenti pubblici dovranno essere completamente vaccinati per lavorare. Ciclo completo anche per tutti gli over 12 per accedere a treni e aerei. “I vaccini sono lo strumento più efficace contro il Covid e innumerevoli canadesi, inclusi molti dipendenti pubblici – ha dichiarato il premier Justin Trudeau, recentemente rieletto – hanno già fatto la loro parte vaccinandosi. Ma nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro. Abbiamo dosi sufficienti in Canada affinché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ilè nella top ten dei paesi con il più alto tasso di vaccinazione al mondo eppure il gno ha deciso provvedimenti tra i più restrittivi al mondo per vincere la guerra contro il19. Idovranno essere completamente vaccinati per lavorare. Ciclo completo anche per tutti gli12 per. “I vaccini sono lo strumento più efficace contro ile innumerevoli canadesi, inclusi molti– ha dichiarato il premier Justin Trudeau, recentemente rieletto – hanno già fatto la loro parte vaccinandosi. Ma nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro. Abbiamo dosi sufficienti inaffinché ...

