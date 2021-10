Coronavirus, 30 morti e 3.023 casi. In calo i ricoveri in terapia intensiva e reparti Covid (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il bollettino dell’8 ottobre 2021 Il bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute sui dati Covid in Italia registra per le ultime 24 ore 30 nuove vittime legate al virus. Un dato in calo rispetto a quello riportato nel monitoraggio di ieri, quando i nuovi decessi erano stati 41. Il totale dei morti segnalati da inizio emergenza sale così a 131.228. Sul fronte dei nuovi positivi il bollettino registra 3.023 contagi in 24 ore (ieri erano stati 2.938, due giorni fa 3.235). Sale il dato degli attualmente positivi: 85.296 contro gli 87.173 di ieri. La situazione negli ospedali La pressione sanitaria nelle terapie intensive continua a scendere con 17 nuovi ingressi (ieri 24). Le persone ricoverate in area critica in totale sono 383, – 20 unità in meno rispetto al dato riportato ieri (403). Anche per i ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il bollettino dell’8 ottobre 2021 Il bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute sui datiin Italia registra per le ultime 24 ore 30 nuove vittime legate al virus. Un dato inrispetto a quello riportato nel monitoraggio di ieri, quando i nuovi decessi erano stati 41. Il totale deisegnalati da inizio emergenza sale così a 131.228. Sul fronte dei nuovi positivi il bollettino registra 3.023 contagi in 24 ore (ieri erano stati 2.938, due giorni fa 3.235). Sale il dato degli attualmente positivi: 85.296 contro gli 87.173 di ieri. La situazione negli ospedali La pressione sanitaria nelle terapie intensive continua a scendere con 17 nuovi ingressi (ieri 24). Le persone ricoverate in area critica in totale sono 383, – 20 unità in meno rispetto al dato riportato ieri (403). Anche per i ...

