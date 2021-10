Clima: Pre - Cop26, il presidente Mattarella e Nancy Pelosi lasciano Monteciotorio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il presidente della Repubblica ha lasciato Montecitorio dopo aver ascoltato l'intervento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Assieme a Mattarella, era presente anche la Speaker della Camera dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ildella Repubblica ha lasciato Montecitorio dopo aver ascoltato l'intervento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Assieme a, era presente anche la Speaker della Camera dei ...

Advertising

LauraGaravini : Al lavoro per il #clima come delegata parlamentare a pre #cop26 insieme alla commissione Ambiente. Conversione ener… - Greenpeace_ITA : Nel giorno dell'apertura della #PreCOP26 sul #clima inaccettabile apertura del #MITE ai combustibili #fossili bas… - alpha_joe1 : @GuidoCrosetto @corradoformigli Purtroppo per lei Crosetto il prode vero fascista di nuova generazione… - uraniapapatheu : RT @albertlaniece: Oggi, come vice presidente della #Commissione #Ambiente #Territorio #Beniambientali, presente alla riunione parlamentare… - RaiNews : #Clima: nell'aula della Camera, i lavori della sessione inaugurale della riunione parlamentare #PreCOP26 con delega… -