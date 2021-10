Che cos’è il Fire Weather e perché continua a peggiorare? (Di venerdì 8 ottobre 2021) © Ty O’Neil / SOPA Images / IPALa California è famosa per il suo clima da spiaggia, ma ormai lo sta diventando sempre più anche per il suo “Fire Weather“, una terminologia utilizzata per indicare quando alte temperature, venti forti e bassa umidità si combinano favorendo il rischio d’incendi. Non è un caso se negli ultimi anni si è sentito parlare molto di incendi boschivi: come dimostra una recente analisi, a causa del cambiamento climatico, il fenomeno del Fire Weather è in aumento. “Non è solo una questione di caldo o di secco. Il problema nasce perché tutte queste condizioni si verificano contemporaneamente“, spiega Kaitlyn Weber, data analyst al Climate Central, organizzazione non-profit che ha pubblicato l’analisi. “L’incremento dei giorni di Fire Weather è ... Leggi su wired (Di venerdì 8 ottobre 2021) © Ty O’Neil / SOPA Images / IPALa California è famosa per il suo clima da spiaggia, ma ormai lo sta diventando sempre più anche per il suo ““, una terminologia utilizzata per indicare quando alte temperature, venti forti e bassa umidità si combinano favorendo il rischio d’incendi. Non è un caso se negli ultimi anni si è sentito parlare molto di incendi boschivi: come dimostra una recente analisi, a causa del cambiamento climatico, il fenomeno delè in aumento. “Non è solo una questione di caldo o di secco. Il problema nascetutte queste condizioni si verificano contemporaneamente“, spiega Kaitlyn Weber, data analyst al Climate Central, organizzazione non-profit che ha pubblicato l’analisi. “L’incremento dei giorni diè ...

