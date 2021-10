Castello di Cisterna, droga per ogni “gusto” in tasca: in manette pusher 54enne (IL NOME) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato un pusher 54enne che aveva un vero e proprio stock di vari tipi di droga. E’ la “Cisternina” lo scenario in cui i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato Marco Venosa, 54enne di Pomigliano d’Arco già noto alle ffoo. I militari lo hanno sorpreso Leggi su 2anews (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato unche aveva un vero e proprio stock di vari tipi di. E’ la “Cisternina” lo scenario in cui i carabinieri della sezione operativa didihanno arrestato Marco Venosa,di Pomigliano d’Arco già noto alle ffoo. I militari lo hanno sorpreso

