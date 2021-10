Cambiamenti climatici | l’invito del Nobel Parisi ai parlamentari | “Servono scelte essenziali Il medico pietoso fa la piaga purulenta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “Sappiamo tutti chefece”. E’ la sollecitazione ad agire per fermare iarrivata dal Premioper la Fisica 2021, Giorgio, nel corso del suo intervento alla riunione PreCop26 dei, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parlando nell’Aula di Montecitorio,ha ricordato come “dall’esperienza dl Covid sappiamo che non è facile prendere le misure efficaci in tempo. Abbiamo visto come spesso le misure di contenimento della pandemia sono state prese in ritardo, solo al momento in cui non erano più rimandabili”. “Mi ricordo di un capo di governo a cui sfuggì detto ‘non possiamo fare un lockdown prima che gli ospedali ...