Calabria, finta bomba sotto l'auto dell'assessore Orsomarso. FdI: "Si faccia luce al più presto" (video)

Intimidazione a Cosenza ai danni dell'assessore regionale della Calabria Fausto Orsomarso, di Fratelli d'Italia, rieletto con oltre 9mila preferenze in Consiglio nelle elezioni del 3 e 4 ottobre. Qualcuno ha collocato sotto la vettura di Orsomarso un finto ordigno composto da tre batterie al litio legate con nastro adesivo. Ad accorgersi della presenza della falsa bomba è stato lo stesso Orsomarso. L'assessore ha presentato denuncia alla Questura di Cosenza, consegnando anche il finto ordigno.

