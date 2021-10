Big Sky 2 riparte dal lupo Legaski e la sua strana filosofia, convincerà i fan? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Adesso tutti noi meritiamo sapere cosa ne è stato dei fratelli Legaski quando erano ancora solo bambini perché non è possibile che entrambi abbiano in testa strane filosofie e comportamenti borderline. Big Sky 2 vive di questo e se nella prima stagione è stato lo sceriffo a tenere banco con il suo traffico, con le sue bugie e la sua follia, adesso tocca al suo gemello farlo. Avevamo già annunciato il ritorno di John Carroll Lynch ma se nel primo episodio lo abbiamo visto di sfuggita nel finale pronto a svelare anche il ‘destino’ di Ronald, in questo secondo è andato oltre. Wolfgang “Wolf” Legarski vive con una mentalità animalesca secondo cui chi non fa parte del suo branco è suo nemico. Proprio per questo continua a spingere Ronald a mostrarsi per quello che è, collaborando e permettendogli così di risolvere i problemi causati da Big Mike. Naturalmente Ronald ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Adesso tutti noi meritiamo sapere cosa ne è stato dei fratelliquando erano ancora solo bambini perché non è possibile che entrambi abbiano in testa strane filosofie e comportamenti borderline. Big Sky 2 vive di questo e se nella prima stagione è stato lo sceriffo a tenere banco con il suo traffico, con le sue bugie e la sua follia, adesso tocca al suo gemello farlo. Avevamo già annunciato il ritorno di John Carroll Lynch ma se nel primo episodio lo abbiamo visto di sfuggita nel finale pronto a svelare anche il ‘destino’ di Ronald, in questo secondo è andato oltre. Wolfgang “Wolf” Legarski vive con una mentalità animalesca secondo cui chi non fa parte del suo branco è suo nemico. Proprio per questo continua a spingere Ronald a mostrarsi per quello che è, collaborando e permettendogli così di risolvere i problemi causati da Big Mike. Naturalmente Ronald ...

