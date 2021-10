Ballottaggi | Carfagna | “Damilano candidato solido per Torino”

Advertising

Mentre da Forza Italia la ministraavvisa: 'Non credo che Salvini comprometterà gli equilibri di questo governo, gli italiani non capirebbero'. Grande understatement ain corso, ...Mentre da Forza Italia la ministraavvisa: 'Non credo che Salvini comprometterà gli equilibri di questo governo, gli italiani non capirebbero'. Grande understatement ain corso, ...Lo dice Mara Carfagna, ministro per il Sud e la coesione territoriale, intervenendo a un evento elettorale a favore di Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra a Torino. jp/mgg/gtr ...Il ministro per la Coesione Territoriale in città per supportare il candidato di centrodestra in lizza al ballottaggio ...