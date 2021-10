Azione: Calenda, ‘fare accordicchio con Renzi e poi Bonino e Pd non mi interessa’ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Ci sono delle forze della ragionevolezza che si riconoscono nell’Europa, in un modo pragmatico di affrontare i problemi. Lavorano insieme in Europa e sono i Popolari, i Social democratici, i Liberali e i Verdi. Manca in Italia di replicare questo modello, quello che voglio fare io è la costruzione di una forza politica che si vada a prendere i voti”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tg2Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott (Adnkronos) – “Ci sono delle forze della ragionevolezza che si riconoscono nell’Europa, in un modo pragmatico di affrontare i problemi. Lavorano insieme in Europa e sono i Popolari, i Social democratici, i Liberali e i Verdi. Manca in Italia di replicare questo modello, quello che voglio fare io è la costruzione di una forza politica che si vada a prendere i voti”. Lo ha detto Carloa Tg2Post. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

