Amici 21, Luigi Strangis sgridato da Rudy Zerbi scoppia in lacrime e parla della sua malattia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Pochi minuti fa, nel consueto daytime di Amici 21, Luigi Strangis è stato protagonista di un momento molto delicato insieme a Rudy Zerbi. Il ragazzo, insieme a LDA e ai ballerini Christian e Mattia, dovrà affrontare una sfida immediata nella puntata che andrà in onda eccezionalmente lunedì pomeriggio, a seguito di un provvedimento disciplinare. Dopo aver archiviato la sua Amicizia speciale con Carola Puddu, Luigi si sta ora concentrando solo sulla musica, ma il suo coach Zerbi non è soddisfatto di lui. In sala canto, quindi, Rudy gli ha esplicitamente chiesto il perché del suo prendere tutte le cose con leggerezza, anche le più serie. A quel punto, Strangis è scoppiato in lacrime ed ha ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Pochi minuti fa, nel consueto daytime di21,è stato protagonista di un momento molto delicato insieme a. Il ragazzo, insieme a LDA e ai ballerini Christian e Mattia, dovrà affrontare una sfida immediata nella puntata che andrà in onda eccezionalmente lunedì pomeriggio, a seguito di un provvedimento disciplinare. Dopo aver archiviato la suazia speciale con Carola Puddu,si sta ora concentrando solo sulla musica, ma il suo coachnon è soddisfatto di lui. In sala canto, quindi,gli ha esplicitamente chiesto il perché del suo prendere tutte le cose con leggerezza, anche le più serie. A quel punto,to ined ha ...

Advertising

marveldistan : RT @ccaarmencita: alex luigi e albe la holy trinity di amici 21 non le faccio io le regole #Amici21 - inbuckysarms : RT @divanomat: “Voglio viverlo amici non voglio passarci e basta, voglio lasciarci un’impronta” Luigi ?? #Amici21 - IsaeChia : #Amici21, Luigi Strangis sgridato da Rudy Zerbi scoppia in lacrime e parla della sua malattia - iochecazzoneso : RT @ccaarmencita: alex luigi e albe la holy trinity di amici 21 non le faccio io le regole #Amici21 - doiwannaknow505 : Luigi di Amici è diabetico di tipo 1. Avrò un protetto fino alla fine del programma. #Amici -