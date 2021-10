2 anni di visite gratuite per i guariti da Covid dimessi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero guariti dal Covid-19 avranno garantite le prestazioni di specialistica ambulatoriale in forma gratuita per un periodo di due anni con decorrenza dal 25 luglio 2021. È quanto stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi sulla scorta della legge nazionale 106 che reca “Misure urgenti emergenza Covid-19 per l’imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. “Il Friuli Venezia Giulia recepisce la norma nazionale e applica – ha spiegato Riccardi – un provvedimento doveroso nei confronti delle persone che hanno vissuto la fase difficile del ricovero a causa del coronavirus e che hanno la necessità di sottoporsi a visite ... Leggi su udine20 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gli assistitia seguito di ricovero ospedalierodal-19 avranno garantite le prestazioni di specialistica ambulatoriale in forma gratuita per un periodo di duecon decorrenza dal 25 luglio 2021. È quanto stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi sulla scorta della legge nazionale 106 che reca “Misure urgenti emergenza-19 per l’imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. “Il Friuli Venezia Giulia recepisce la norma nazionale e applica – ha spiegato Riccardi – un provvedimento doveroso nei confronti delle persone che hanno vissuto la fase difficile del ricovero a causa del coronavirus e che hanno la necessità di sottoporsi a...

Advertising

lapoelkann_ : Oggi il Peres Center commemora i cinque anni dalla scomparsa del Presidente. Un uomo che ha creduto nel dialogo e h… - udine20 : 2 anni di visite gratuite per i guariti da Covid dimessi - - udine20 : 2 anni di visite gratuite per i guariti da Covid dimessi - - udine20 : 2 anni di visite gratuite per i guariti da Covid dimessi - - TRIESTE_news : Due anni di visite ambulatoriali gratuite per i guariti dimessi dal Covid - -

Ultime Notizie dalla rete : anni visite italiano il giardino più green d'Europa ... rendendo le visite affascinanti in ogni stagione e, soprattutto, per tutte le età. La Storia di ... il Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 200 anni di storia del turismo alpino. ...

Giornate Fai d'Autunno sulle orme del Milite Ignoto ...le Giornate Fai d'Autunno E' dedicato al tema 'Memoria e memorie della Grande Guerra - I cent'anni ... Lagrangia e del Liceo Scientifico Avogadro ) propone visite guidate in tre luoghi del tutto ...

Due anni di visite ambulatoriali gratuite per i guariti dimessi... TRIESTEALLNEWS 2 anni di visite gratuite per i guariti da Covid dimessi Gli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero guariti dal Covid-19 avranno garantite le prestazioni di specialistica ambulatoriale in forma ...

Ottobre e tumore al seno: come sostenere la ricerca e prenotare visite gratuite Ottobre e tumore al seno. Ecco le iniziative e le campagne per sostenere la ricerca e prenotare visite gratuite ...

... rendendo leaffascinanti in ogni stagione e, soprattutto, per tutte le età. La Storia di ... il Museo provinciale altoatesino del Turismo che racconta 200di storia del turismo alpino. ......le Giornate Fai d'Autunno E' dedicato al tema 'Memoria e memorie della Grande Guerra - I cent'... Lagrangia e del Liceo Scientifico Avogadro ) proponeguidate in tre luoghi del tutto ...Gli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero guariti dal Covid-19 avranno garantite le prestazioni di specialistica ambulatoriale in forma ...Ottobre e tumore al seno. Ecco le iniziative e le campagne per sostenere la ricerca e prenotare visite gratuite ...