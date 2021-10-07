Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2021 ore 09:15 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Viabilità DEL 7 OTTOBRE 2021 ORE 09:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; RIAPERTA AL TRAFFICO LA TANGEZIALE, CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVA GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE IL TRAFFICO È ANCORA BLOCCATO LUNGO L’INTERO TRATTO TRA L’ALLACCIO COL GRA E LA TANGENZIALE STESSA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA POI IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E L’A24, E TRA CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA E TRA BOCCEA E PONTINA; SI PROCEDE A RILENTO SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRATA; SULLA ...Leggi su romadailynews
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