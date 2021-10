Vaccini, Pfizer chiede l’autorizzazione alla Fda per i bambini tra i 5 e gli 11 anni (Di giovedì 7 ottobre 2021) La società farmaceutica Pfizer ha chiesto alla Food and Drug Administration – l’ente statunitense che si occupa di farmacovigilanza – di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni. L’ok della Fda potrebbe arrivare entro il giorno del Ringraziamento, il 25 novembre prossimo. «Abbiamo presentato la nostra richiesta alla Fda per l’autorizzazione all’uso di emergenza», ha comunicato l’azienda sul suo canale Twitter. Lo scorso settembre, la casa farmaceutica americana aveva comunicato i risultati dei suoi studi relativi a quella fascia d’età, dichiarando che di aver provato che «il vaccino è sicuro e ben tollerato nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni». Gli studi parlano anche di una «verificata e robusta risposta ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) La società farmaceuticaha chiestoFood and Drug Administration – l’ente statunitense che si occupa di farmacovigilanza – di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11. L’ok della Fda potrebbe arrivare entro il giorno del Ringraziamento, il 25 novembre prossimo. «Abbiamo presentato la nostra richiestaFda perall’uso di emergenza», ha comunicato l’azienda sul suo canale Twitter. Lo scorso settembre, la casa farmaceutica americana aveva comunicato i risultati dei suoi studi relativi a quella fascia d’età, dichiarando che di aver provato che «il vaccino è sicuro e ben tollerato neidi età compresa tra i 5 e gli 11». Gli studi parlano anche di una «verificata e robusta risposta ...

