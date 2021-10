"Un'infezione. Ogni sei mesi...". Il dramma di Manuel Bortuzzo, la confessione del padre: timori nella casa (Di giovedì 7 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo lascia tutti senza fiato. Dopo aver iniziato a camminare nella casa del Gf Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - l'ex campione di nuoto, sicuramente, continua a stupire. Per certo è uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Ma di Lulù, una delle tre principesse, non ne vuole sapere. Ora, però, di Manuel parla suo padre Franco che concede una lunga intervista a Fanpage. Manuel, a quanto pare, è stato poco bene negli scorsi giorni. “L'allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, Ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”, dice papà Franco. Una situazione sicuramente non preoccupante. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021)lascia tutti senza fiato. Dopo aver iniziato a camminaredel Gf Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - l'ex campione di nuoto, sicuramente, continua a stupire. Per certo è uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Ma di Lulù, una delle tre principesse, non ne vuole sapere. Ora, però, diparla suoFranco che concede una lunga intervista a Fanpage., a quanto pare, è stato poco bene negli scorsi giorni. “L'allarme è rientrato sì, ha avuto una sempliceguarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso,5 o 6, è dovuto alla sua situazione”, dice papà Franco. Una situazione sicuramente non preoccupante. ...

