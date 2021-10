Ue, l’ex leghista Francesca Donato espulsa anche da Identità e Democrazia. E potrebbe passare ai Conservatori di Giorgia Meloni (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo l’uscita volontaria dalla Lega, Francesca Donato è rimasta senza gruppo anche al Parlamento europeo. Identità e Democrazia – la famiglia di riferimento a Bruxelles – infatti ne ha deciso l’espulsione proprio a causa del suo allontanamento dal Carroccio dello scorso 21 settembre. La presidente di Eurexit – nota da tempo per le sue posizioni controverse su pandemia e vaccini – era entrata in polemica con il cedimento di Matteo Salvini all’estensione del green pass e ora punta il dito proprio contro il leader leghista e i suoi: sarebbero loro ad aver orchestrato l’esclusione. Donato è stata durissima sui social: “Avevo chiesto di restare come membro indipendente, ma la Lega non lo ha permesso – si è sfogata – La mia scelta è maturata dopo mesi in cui i valori in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo l’uscita volontaria dalla Lega,è rimasta senza gruppoal Parlamento europeo.– la famiglia di riferimento a Bruxelles – infatti ne ha deciso l’espulsione proprio a causa del suo allontanamento dal Carroccio dello scorso 21 settembre. La presidente di Eurexit – nota da tempo per le sue posizioni controverse su pandemia e vaccini – era entrata in polemica con il cedimento di Matteo Salvini all’estensione del green pass e ora punta il dito proprio contro il leadere i suoi: sarebbero loro ad aver orchestrato l’esclusione.è stata durissima sui social: “Avevo chiesto di restare come membro indipendente, ma la Lega non lo ha permesso – si è sfogata – La mia scelta è maturata dopo mesi in cui i valori in cui ...

Advertising

VaniaDelli : RT @neXtquotidiano: L’amara sorpresa per l’ex leghista #Donato: cacciata anche dall’eurogruppo del Carroccio - Andrea42735511 : @susy54749277 Spiace per l'ex ministro leghista,ma a suo tempo tanta gente gli ha augurato del male... - Mikepub1 : RT @gustinicchi: ad un altro gruppo al Parlamento Europeo, per poter continuare a svolgere il mio mandato in modo pieno ed efficace nell'in… - RobertoSignore7 : RT @neXtquotidiano: L’amara sorpresa per l’ex leghista #Donato: cacciata anche dall’eurogruppo del Carroccio - tefulmino : RT @neXtquotidiano: L’amara sorpresa per l’ex leghista #Donato: cacciata anche dall’eurogruppo del Carroccio -

Ultime Notizie dalla rete : l’ex leghista Ue, l’ex leghista Francesca Donato espulsa anche da Identità e Democrazia Il Fatto Quotidiano